Schlechte Arbeitsbedingungen Lehrkräfte für Deutsch als Fremdsprache dringend gesucht

Ob an Schulen mit Flüchtlingskindern oder in der Erwachsenenbildung an den Volkshochschulen: Lehrkräfte für "Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache" werden bundesweit benötigt. Das gilt erst recht angesichts gestiegener Zahlen von Geflüchteten in Deutschland, die die Sprache erst noch lernen müssen.

Moderation: Michael Böddeker