Spieler und Trainer des FC Bayern München bedauern nach der Niederlage im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt den Abgang noch vor der Pokalübergabe.

Nach der 1:3-Niederlage waren die Bayern noch vor dem Ende der Siegerehrung enttäuscht in den Katakomben des Olympiastadions verschwunden. Unter anderem in Online-Netzwerken war der Verein dafür als "schlechter Verlierer" bezeichnet worden. Es sei ein ungeschriebenes Gesetz, dass die unterlegene Mannschaft dem Sieger Respekt zolle.



Bayern-Trainer Heynckes erklärte daraufhin: "Da muss ich ganz ehrlich zugeben, dass in dem Moment die Spieler und ich sicher nicht dran gedacht haben". Er wolle das nachholen und Frankfurt zum Pokalsieg gratulieren. "Die Eintracht ist ein würdiger Pokalsieger."



"Wenn es respektlos rübergekommen ist, tut es mir leid", sagte Abwehrspieler Joshua Kimmich nach dem Finale. Das sei nicht die Absicht des Vereins gewesen. "Da war viel Enttäuschung dabei." Und Bayern-Spieler Mats Hummels ergänzte: "Das hat wenig mit fehlendem Respekt zu tun. Ich kenne gar nicht den Knigge, wie man sich da verhält."

Diese Nachricht wurde am 20.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.