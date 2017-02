Schleswig-Holstein Abschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt

Pass eines abgelehnten Asylbewerbers mit dem Stempel "Abgeschoben" (dpa / picture alliance / Sebastian Willnow)

Schleswig-Holstein setzt Abschiebungen nach Afghanistan für zunächst drei Monate aus.

Innenminister Studt erklärte in Kiel, der Schritt erfolge aus humanitären Gründen. Eine Rückführung in Sicherheit und Würde nach Afghanistan sei wegen der dortigen schlechten Lage derzeit unmöglich.



In den vergangenen Wochen war eine größere Zahl an Afghanen in ihr Heimatland abgeschoben worden. Die Bundesregierung hatte im Oktober ein Rückführungsabkommen mit Kabul vereinbart. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Abschiebungen als inhuman.