Das seit Februar vom Netz genommene Atomkraftwerk im schleswig-holsteinischen Brokdorf darf wieder hochgefahren werden.

Nach Angaben des Energieministeriums in Kiel erteilte die Atomaufsicht des Landes die Zustimmung dafür. Allerdings werde die Leistung des Meilers zunächst auf 88 Prozent beschränkt. Brokdorf war im Zuge der Jahresrevision abgeschaltet worden, nachdem auffälliger Rost an Brennstäben festgestellt worden war. Die Oxidation der Brennstäbe war nicht nur dicker, sondern trat auch schneller und an anderen Stellen auf als erwartet.