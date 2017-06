In Schleswig-Holstein ist das sogenannte Jamaika-Bündnis perfekt.

Nach CDU und Grünen stimmten am Abend in Kiel auch die Freien Demokraten auf einem Kleinen Parteitag für das Dreier-Bündnis. Heute soll der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden. Am Mittwoch stellt sich CDU-Landeschef Günther der Wahl zum neuen Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins. - Die CDU war bei der Landtagswahl im Mai stärkste Fraktion geworden.