In Schleswig-Holstein stellt sich der CDU-Landesvorsitzende Günther heute zur Wahl als neuer Ministerpräsident.

Die Christdemokraten hatten die Parlamentswahl im Mai gewonnen und wollen künftig in einer Jamaika-Koalition regieren - gemeinsam mit Grünen und FDP. Das Bündnis hat im Landtag in Kiel eine Mehrheit von 44 der insgesamt 73 Sitze. Darum gilt die Wahl Günthers zum Regierungschef als sicher.



Eine Jamaika-Koalition gab es bislang nur einmal in Deutschland. Sie kam 2009 im Saarland zustande, zerbrach aber drei Jahre später.