Schleuser 2016 mehr als 900 Festnahmen

Polizeikontrolle auf der Autobahn 7 nahe der dänischen Grenze (picture alliance / dpa / Benjamin Nolte)

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland mehr als 900 mutmaßliche Schleuser festgenommen worden.

Wie die Zeitung "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Zahlen des Bundesinnenministeriums berichtet, kam es bis Ende November zu 906 Festnahmen. Die meisten Tatverdächtigen stammten aus Syrien, Polen, Deutschland, dem Irak und Russland. Durch die Schließung der Balkanroute und die geringere Zahl von Flüchtlingen ging auch die Zahl der festgenommenen Schleuser zurück. 2015 hatte die Bundespolizei mehr als 3.300 mutmaßliche Schleuser festgenommen.



Die meisten Festnahmen gab es an der Grenze zu Österreich sowie an den Grenzen nach Polen, Tschechien und Belgien.