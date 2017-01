Der Syriza-Politiker Giorgos Chondros macht das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei für die angespannte Lage auf den griechischen Inseln verantwortlich. Wegen dieses "katastrophalen Deals" müssten die Menschen solange bleiben, bis ihre Asylanträge erledigt seien, sagte er im Deutschlandfunk. So gebe es viel mehr Flüchtlinge als ausgewiesen werden könnten. Zudem sei vereinbart worden, Menschen auf andere EU-Länder zu verteilen. Bislang seien aber nur ein paar Tausend umgesiedelt worden. Vorwürfe gegen die von seiner Partei geführte Regierung wies Chondros zurück. Man stehe vor einem europäischen Problem. Kein Land könne dies allein lösen. Zudem sei Griechenland kaputt gespart worden, führte der griechische Syriza-Politiker aus. Die Kapazitäten auf den Inseln seien erschöpft, in jeglicher Art und Weise.

Der griechische Politiker Giorgos Chondros (dpa / picture-alliance / Uwe Zucchi)Derzeit verschärft eine Kältewelle die Lage der Flüchtlinge. Am Freitag hatten die Vereinten Nationen Griechenland und die Balkanstaaten aufgefordert, die dortigen Flüchtlinge angesichts der Kältewelle besser zu unterstützen. Das UNO-Kinderhilfswerk Unicef erklärte in Genf, es gehe hier um die Rettung von Menschenleben. In Griechenland sei die Lage schrecklich. Dort lebten die Flüchtlinge in unbeheizten Zelten und anderen Massenunterkünften. Die Hilfsorganisation Care sprach von einer dramatischen Situation in Serbien. Viele der Menschen litten dort bei Minusgraden an Erfrierungen.