Schloss Belevue Gauck kündigt Abschiedrede für 18. Januar an

Schloss Bellevue, der Amtssitz von Bundespräsident Gauck (dpa / Lukas Schulze)

Bundespräsident Gauck hat für den 18. Januar eine Rede zum Ende seiner Zeit als Staatsoberhaupt angekündigt.

Wie sein Büro am Nachmittag mitteilte, steht sie unter der Frage "Wie soll es aussehen, unser Land?". Gehalten werden soll die Ansprache im Amtssitz des Bundespräsidenten, Schloss Bellevue, in Berlin. In seiner ersten Rede als

Staatsoperhaupt hatte Gauck 2012 für Vertrauen in die Demokratie geworben.