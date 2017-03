Nach fünf Jahren im Amt ist Bundespräsident Gauck mit einem Großen Zapfenstreich der Bundeswehr feierlich verabschiedet worden.

Bei der Zeremonie im Park von Schloss Bellevue waren 600 Gäste geladen, darunter mehrere Kabinettsmitglieder sowie Vertreter anderer Staatsorgane. Bundeskanzlerin Merkel fehlte wegen ihrer US-Visite. Zum Zapfenstreich, dem höchsten militärischen Zeremoniell in Deutschland, hatte Gauck drei Musikstücke persönlich ausgewählt.



Gauck scheidet offiziell morgen aus dem Amt. Am Sonntag tritt der frühere Außenminister Steinmeier die Nachfolge an.