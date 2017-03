Der frühere Außenminister Steinmeier ist seit Mitternacht offiziell neuer Bundespräsident.

Er wird am Mittag von seinem Vorgänger Gauck zur symbolischen Amtsübergabe im Schloss Bellevue in Berlin empfangen. Am Mittwoch wird das neue Staatsoberhaupt dann im Bundestag vereidigt. Steinmeier ist der zwölfte Präsident der Bundesrepublik. Gauck hatte mit Verweis auf sein Alter auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Der 77-Jährige war bereits am Freitag mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet worden.