Die Tür war zu, Marc Steiner stand im Treppenhaus, das Smartphone zum Glück in der Hosentasche. Bei Google gab er die Begriffe "Schlüsseldienst" und seinen Wohnort "Düsseldorf" ein. Der erste Treffer: Ein Unternehmen mit Düsseldorfer Vorwahl. Er rief an, und die Dame meinte, "dass halt ein gewisser Betrag für die Anfahrtskosten anfallen würde, der aber nicht so groß sei."

Betrug mit System

Schwammige Auskünfte und Vortäuschen, dass der Schlüsseldienst gleich um die Ecke sei: Das sind zwei Kriterien, die misstrauisch machen sollten, so Christopher Kunke, Jurist bei der Verbraucherzentrale NRW.

"Da steckt ein System dahinter, diese Dienste nutzen das Werbeangebot von Google, das sogenannte AdWords-Angebot, beispielsweise können Sie angeben, dass Sie angezeigt werden wollen für die Begriffe in der Kombination "Schlüsseldienst" und "Düsseldorf"."

Oder "Schlüsseldienst" und "Köln" oder "Schlüsseldienst" und "München". Es sind immer die ersten Treffer und immer steht dort die jeweilige Ortsvorwahl, die dann in einem Callcenter irgendwo in ganz Deutschland landet. Die Anfahrtswege sind also lang. Um das zu tarnen und sie trotzdem abrechnen zu können, greifen betrügerische Schlüsseldienste zu einem weiteren Trick.

"Er hat mir vorab einen Zettel gegeben, in dem ich unterschreiben sollte, wo ein paar Arbeitsleistungen aufgezählt sind, die er aber vorab jetzt noch nicht konkret definiert hatte."

Marc Steiner unterschrieb – was blieb ihm auch sonst übrig. Mit großem Gerät wurde die Tür geöffnet, das Schloss komplett zerstört.

"Dann hat er eben den Zettel, den ich zuvor unterschrieben hatte, ausgepackt, und kam dann auf einen Gesamtbetrag von 614 Euro und 87 Cent."

Zum Vergleich: 100 – 250 sind üblich – je nach Tageszeit und Aufwand. Der Wucherpreis entsteht durch Fantasieposten wie "Service- oder Einsatzpauschale" oder "Mobileinsatz" und unnötig teure Ersatz-Türschlösser.

"Dann wird das EC-Karten Gerät gezückt, und Sie sind, ehe Sie sich versehen, mehrere hundert Euro los. Wir hören immer wieder von Fällen, in denen eine gewisse Drohkulisse aufgebaut wird, oft sind dann auch mehrere anwesend, 2-3 große Männer stehen dann bei Ihnen im Wohnzimmer, und sagen: 'Wir gehen nicht, bevor Sie gezahlt haben' oder 'Sie müssen jetzt zahlen, sonst gibt’s Ärger!'"

Bei Bedrohung oder Nötigung: Sofort die Polizei rufen

Wichtigster Tipp bei Bedrohung oder Nötigung: Sofort die Polizei rufen. Und: Solche Wucherpreise nie sofort zahlen! Stattdessen sollten Verbraucher eine Rechnung anfordern und sich bei der Verbraucherzentrale beraten lassen. Genau das hat Marc Steiner gemacht. Er hatte keine EC-Karte parat, zahlte nicht. Und hat von dem Unternehmen nie mehr was gehört.

"Ich habe mir die Nummer des Schlüsseldienstes direkt um die Ecke mitgenommen, und sollte da noch mal was passieren, rufe ich da direkt an, und selbst wenn die nicht können, wird man da ne kompetente Weiterempfehlung bekommen."

Genau das rät auch Christopher Kunke: Schon im Vorfeld – und nicht erst in der Notsituation - Ausschau halten nach einem seriösen, wirklich ortsansässigen Schlüsseldienst. Und zwar in Ruhe. Außerdem die Nummer des seriösen Schlüsseldienstes ins Handy einprogrammieren.

"Es gibt auch die Möglichkeit – einige Schlüsseldienste bieten das an – Ihren Schlüssel nachzumachen und bei sich zu lagern."

Marc Steiner hat nun das getan, was schon immer die beste Idee war: Er hat seinen Ersatzschlüssel bei einem netten Nachbarn deponiert.