Schluss mit Visazwang Georgische Staatsangehörige reisen bald einfacher in die EU

Voraussetzung für die Visa-freie Einreise von Georgiern in die EU ist ein biometrischer Pass mit gespeichertem Fingerabdruck. (picture alliance /dpa / Ingvar Karmhed SCANPIX SWEDEN )

Georgier benötigen zur Einreise in die Europäische Union künftig kein Visum mehr.

Die EU-Mitgliedstaaten beschlossen die Aufhebung der Reisebeschränkungen, auf die sich in der vergangenen Woche bereits die Botschafter verständigt hatten. Ausgenommen sind lediglich Großbritannien und Irland. Dafür gilt die Regelung auch für die Schengen-Länder Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz. Der Vereinbarung zufolge können georgische Staatsangehörige künftig für bis zu 90 Tage ohne Visum einreisen. Nötig ist dafür ein biometrischer Pass mit gespeichertem Fingerabdruck. EU-Einwanderungskommissar Avramopoulos sprach von einem "historischen Tag".



Die Visa-Liberalisierung tritt 20 Tage nach Veröffentlichung des Beschlusses im EU-Amtsblatt in Kraft. Dies ist voraussichtlich in der zweiten März-Hälfte der Fall.