In Ägypten ist eine britische Staatsbürgerin wegen Schmuggels unerlaubter Substanzen zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Die 33-jährige Touristin war im Oktober am Flughafen des Urlaubsortes Hurghada am Roten Meer festgenommen worden, weil sie in ihrem Gepäck Pillen hatte, die Tramadol enthielten. Der Stoff aus der Gruppe der Opioide ist in Großbritannien legal erhältlich, in Ägypten aber verboten. Die Britin hatte angegeben, dass die Tabletten für einen Freund seien, der in Hurghada lebe und unter Rückenschmerzen leide. Das Urteil wurde in erster Instanz gefällt und kann angefochten werden.



Drogendelikte werden in Ägypten hart bestraft. Das Auswärtige Amt warnt, dass bei besonders schweren Fällen auch die Todesstrafe möglich sei.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.