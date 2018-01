Schnee, Regen und Eisglätte haben heute den Berufsverkehr in Teilen Deutschlands behindert.

Auf mehreren Autobahnen gab es in den frühen Morgenstunden Unfälle. Die A2 und die A44 in Nordrhein-Westfalen sowie die A623 in Rheinland-Pfalz mussten streckenweise gesperrt werden. Auch in Schleswig-Holstein und in Hessen wurden bei Auto-Unfällen Menschen verletzt.



Die Deutsche Bahn warnte ihre Fahrgäste im Internet vor möglichen Einschränkungen im Südwesten wegen erwarteter orkanartiger Stürme heute und morgen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.