Schnee und Orkanböen Sturmtief "Egon" zieht über Deutschland

Ein Räumfahrzeug schiebt am 12.01.2017 bei Schmitten (Hessen) am großen Feldberg im Taunus Schnee von der Straße. (dpa/picture-alliance/Jan Eifert)

Das Sturmtief "Egon" zieht mit Schnee und Orkanböen über Deutschland hinweg.

Im Saarland und in Rheinland-Pfalz wurden Bäume entwurzelt; es kam zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen. Auch in Hessen und in Baden-Württemberg waren Polizei und Feuerwehren im Dauereinsatz. Die Bahn meldete ebenfalls Probleme. Einige Strecken waren nicht befahrbar, darunter der Abschnitt Gießen-Frankfurt am Main. Für weite Teile von Nordrhein-

Westfalen wurde die Schneefall-Warnung heute früh aufgehoben; der Berufsverkehr verlief weitgehend störungsfrei. Andernorts gab es zahlreiche witterungsbedingte Unfälle, vor allem in höheren Lagen.