Die Sonne strahlt, der Schnee glitzert. In der Nacht ist Neuschnee gefallen – ideales Schneeschuhwetter. Vor mir liegen zwei rote, ovale Plastikteile, ungefähr 50 Zentimeter lang, mit vier Schnüren:

"Das hier sind die Schneeschuhe. Da gibt es einen für den rechten und einen für den linken Fuß."

Oder umgekehrt, erklärt Janina Schicht vom Deutschen Alpenverein. Eigentlich sei das mittlerweile fast egal, sagt sie. Der Run auf die klobigen bis schnittigen Schneegehhilfen hat die Hersteller auch unterschiedliche Befestigungsschnallen und -riemen für die roten, blauen, schwarzen oder auch grünen Treter entwickeln lassen. Wem Tourenskier oder Langlaufen also zu kompliziert ist, der ist bei Schneeschuhen genau richtig. Man braucht keine extra Skischuhe, keinen Helm oder Liftpass. Einziges Kriterium: Man braucht normale, feste Bergschuhe oder Schneestiefel. Unter die normalen Schuhe werden anschließend die Schneeschuhe aus Plastik oder Metall geschnallt oder geschnürt. Vor allem an Ferse und Ballen müssen sie fest sitzen, meint Thomas Listle, Bergführer bei der Sektion München des Deutschen Alpenvereins.

"Also da gibt es verschiedene Größen bzw. die, die wir hier im Alpenverein zum Ausleihen haben, hätten auch noch einen Verlängerungsteil hinten für sehr tiefen Schnee, schwere Leute, schwere Rucksäcke. Aber grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Grundtypen. Es gibt die eher fürs alpine Gelände gedachten Plastikteile, die sind ein wenig verbindungssteifer sind ein wenig besser geeignet für steileres Gelände."

Entspannte Alternative zum Langlaufen

Im Flachland reichen die anderen, die leichten Aluminium-Trapper mit Stoffbespannung, erklärt Listle. Schneeschuhwandern ist übrigens nicht nur auf die Berge beschränkt, sondern auch im Flachland eine entspannte Alternative zum Langlaufen:

"Also ein Schneeschuh ist ein relativ unkompliziertes Gerät. Bei denen hier geht es nur darum, dass man sich ungefähr so reinschnallt, dass der Ballen am Drehpunkt ist von der Bindung."

Bergführer Winni Kurzeder hilft mir in die ungewohnten Plastik-Puschen. Wichtig: Der Vorderfuß muss auf dem beweglichen Innenbereich stehen, wie bei einer Fahrradpedale:

"Die Dinger gehören an die Füße und zwar so, dass die Haken außen sind. Jetzt müssen sie draufsteigen, dann müssen Sie zuerst den hinteren Riemen festmachen. Jetzt schauen sie, dass Sie nicht zu weit draußen stehen mit dem Ballen."

Dann geht es los. Viel einfacher als gedacht. Mit einem schlappenden Geräusch. Die Beine lässig immer ein wenig auseinander. Beim Bergauf-Schlurfen hilft die sogenannte Steighilfe. Eine einfache schmale Schiene unter der Ferse, die die Muskeln entlastet und die Schneewanderung noch gechillter macht.

"Einfach dahin schlurfen wie ein alter Opa"

"Auch noch was zum gehen: Versucht mal nicht wie so ein Storch zu gehen, ja? Sondern lasst die Füße unten, so wie ein alter Opi, der so die Füße nachzieht. Ihr zieht die einfach so nach. Einfach dahin schlurfen wie ein alter Opa. Da tut Ihr Euch am leichtesten."

Doch Vorsicht: Auch mit den Trappertretern sinkt man noch je nach Gewicht und Schneehöhe in den Glitzerschnee ein. Skistöcke und Schneehosen sind deshalb sinnvoll. Wer ganz sicher sein will, nimmt auch eine Sonde und ein Lawinenwarnsystem mit, empfiehlt Bergführer Kurzeder.

Generell sollte man jedoch bei aller Euphorie für Schneeschuhe nicht wahllos durch den Wald schlappen, betont der Bergführer. Es gibt auch für die Winter-Fußgänger Sperrbereiche. Birkhühner, Schneehasen und Gämsen werden es danken.