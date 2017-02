Für gewöhnlich gehen Union und SPD vor einer Bundestagswahl auf Distanz zueinander. Diesmal eint der Wahltermin im September dieses Jahres die beiden Volksparteien in ungeahnter Art und Weise. Vor lauter Angst vor der AfD haben sie einen gemeinsamen Kurswechsel in der Abschiebepolitik verabredet, wie ihn Deutschland noch nicht gesehen hat. Die weltweit bestaunte Willkommenskultur schlägt um in eine Auf-Wiedersehens-Kultur.

Wer nicht hier sein darf, fliegt raus: Selbst die Grünen machen mit bei diesem neuen Kurs von Bund und Ländern. Sie sperren sich zur Gesichtswahrung höchstens mit Blick auf das Herkunftsland Afghanistan und bemerken ansonsten zurecht, dass mit vielen Herkunftsstaaten noch Rückführungsabkommen fehlen.

Der politische Schwenk ist richtig – und er ist höchste Zeit. Der Staat wendet seine eigenen Gesetze nicht an – damit muss Schluss sein. Erst waren es die Euro-Kriterien, dann das Asylrecht, weitere Beispiele kommen hinzu. Dies unterhöhlt das Vertrauen in die Politik und damit die Grundfesten der Demokratie stärker als ein paar radikale Sprüche von rechts.

Oft genug verfangen diese nur deshalb, weil im Kern etwas dran ist. Leben Hunderttausende abgelehnte, aber nicht abgeschobene Asylbewerber auf Dauer mitten in Deutschland, wäre das ein solcher Kern. Ein paar sexuelle Belästigungen, eine präzise Berechnung der Ausgaben und Folgekosten, ein paar festgenommene Islamisten, einige schwangere Mädchen als Ehefrauen – jede Woche würden solche Schlagzeilen am Ansehen der politischen Kaste nagen, wenn sie den Anschein erweckte, nichts zu tun.

Entlarvende Symbolwirkung

Interessant und entlarvend ist die Symbolwirkung, die sich Angela Merkel dezidiert von konsequenten Abschiebungen verspricht. Andere chancenlose Asylbewerber, sagt die Kanzlerin, würden von selbst gehen oder gar nicht mehr kommen, wenn sich herumspräche, dass es in Deutschland nichts zu holen gebe. Den umgekehrten Schluss allerdings, nämlich den der Symbol- und Sogwirkung von Selfies und euphorischer Aufnahme, haben Merkel und die bedingungslosen Fürsprecher ihrer Politik der offenen Grenzen stets geleugnet. Dann aber wunderten sie sich über die Folgen – da war schon eine beträchtliche Borniertheit im Spiel.

Der Kurswechsel bei den Abschiebungen wird der AfD nun signifikant Boden entziehen. Den Rest erledigt die Populisten-Partei durch ihre Zerstrittenheit selbst. Nicht schlecht, denn das hätte anders enden können.

Der neue Ton birgt aber auch Gefahren

Aber der neue Ton birgt auch Gefahren. Denn so irrational die freudige Begrüßung von allen und jedem war, und so konsequent seither Probleme mit moralisch getriebenen Milchmädchenrechnungen beschönigt wurden, so besteht ebenfalls die Gefahr der Übertreibung, wenn nun ein anderer Stil einzieht.

Jeder, der in Deutschland eine bessere Zukunft für sich und seine Kinder sucht, hat zunächst einmal Respekt und keine latente Aggression verdient. Um keine Fremdenfeindlichkeit zu schüren, darf dies vor lauter neu entfachtem Abschiebe-Eifer nie in den Hintergrund geraten. Hilfreich wäre auch ein flankierendes Signal der Offenheit, etwa indem die Union ihren unsinnigen Widerstand gegen ein Einwanderungsgesetz aufgäbe.

Klar muss sein: Die breite gesellschaftliche Akzeptanz, denen zu helfen, die politisch oder religiös verfolgt sind, setzt die Zurückweisung derer voraus, die nur eines erhofften größeren Wohlstands wegen kommen. Mit Fremdenfeindlichkeit hat dies nichts zu tun, sondern mit Respekt vor dem großartigen und grundgesetzlich verbrieften Recht auf Asyl.

Bittere Ironie

Die bittere Ironie ist daher, dass die massenhafte Einreise von damals nur den allerwenigsten Beteiligten geholfen hat. Wer chancenlos als Flüchtling kam, verplemperte Jahre seines Lebens, nachdem er selbiges zuvor riskiert hatte. Wer berechtigt ins Land gelangte, geriet wegen des Missbrauchs durch andere in Misskredit. Und wer als Migrant schon lange hier lebt, leidet bis auf Weiteres unter gewachsener Pauschalisierung und gesunkener Toleranz. Was für eine vernichtende, geradezu tragische Bilanz einer gut gemeinten Tat, um von der Spaltung und Schwächung der EU gar nicht zu reden.

Immerhin, CDU und SPD wird es helfen, sich von der Romantik früherer Tage verabschiedet zu haben. Grüne und Linke können ebenfalls profitieren, werden sie doch mit einer liberaleren Haltung wieder unterscheidbarer. Angela Merkel aber wird ihren Ruf nicht mehr nachhaltig verbessern können. Auch wenn vielfach Korrekturen vorgenommen wurden, ist ihr Name zu sehr mit den Fehlern der Vergangenheit verknüpft.

Burkhard Ewert, Stellv. Chefredakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung (Michael Gründel)Burkhard Ewert, geboren 1974 in Hamburg, ist der Stellvertretende Chefredakteur der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Für diesen und weitere NOZ-Medien-Titel verantwortet er neben der Arbeit am Newsdesk die politische und wirtschaftliche Berichterstattung und Kommentierung. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Funktionen für das "Handelsblatt" in Düsseldorf und die "Ostsee-Zeitung" in Rostock. In Bielefeld studierte er Geschichte mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialgeschichte.