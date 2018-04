Griechenland befindet sich nach Einschätzung von Bundesfinanzminister Scholz wirtschaftlich auf einem guten Weg.

Der Blick auf das Land sei heute viel optimistischer als vor ein paar Jahren, sagte der SPD-Politiker vor einem Treffen mit den anderen Euro-Finanzministern in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Nun gelte es, Berichte über die Fortschritte Griechenlands auszuwerten.



Der Regierung in Athen stehen im Rahmen eines Hilfsprogramms bis August Gelder von bis zu 86 Milliarden Euro zur Verfügung. Im Gegenzug muss das Land weitreichende Spar- und Reformschritte umsetzen. Nach Ende des Programms soll das nach wie vor hoch verschuldete Land sich wieder selbst über die Finanzmärkte finanzieren können.



Der FDP-Haushaltsexperte Fricke warnte vor finanziellen Erleichterungen, wie der Internationale Währungsfonds sie fordert. Das könne die griechische Regierung dazu verführen, neue Schulden zu machen und in altes Denken zu verfallen, sagte er im Deutschlandfunk.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.