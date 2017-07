Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz hat sich wegen der gewalttätigen Ausschreitungen beim G20-Gipfel bei den Einwohnern der Hansestadt entschuldigt.

Es sei nicht gelungen, an jedem Ort zu jeder Zeit die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten, sagte der SPD-Politiker in einer Regierungserklärung. Die Verantwortung liege bei einem kriminellen Mob, der Tote und Verletzte nicht nur in Kauf genommen, sondern gewollt habe. Scholz dankte den über 20.000 Polizisten für ihren Einsatz. Vor Beginn hatte er den G20-Gipfel mit dem jährlichen Hafengeburtstag verglichen und versprochen, dass es sicher zugehen werde.



Der Fraktionsvorsitzende der CDU in der Hamburger Bürgerschaft, Trepoll, forderte Scholz erneut zum Rücktritt auf. Der Bürgermeister habe das Sicherheitsversprechen, das er persönlich gegeben habe, nicht einhalten können und müsse die Verantwortung übernehmen.