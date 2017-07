Nach den Krawallen beim G20-Gipfel hat Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz eine umfassende Untersuchung der Ereignisse angekündigt.

Die erlebte Gewalt mache ihn fassungslos und wütend, sagte der SPD-Politiker in einer Regierungserklärung vor der Bürgerschaft. Die Täter hätten schwere Verletzungen und Tote nicht nur in Kauf genommen, sondern offenbar auch gewollt. Er sei froh, dass niemand ums Leben kommen sei, betonte Scholz. Heute wisse man, dass die Sicherheitsvorkehrungen nicht gereicht hätten. Dafür bitte er die Hamburger um Entschuldigung. Den Polizisten dankte er für ihren Einsatz. Bei den Ausschreitungen rund um das Treffen wurden fast 500 Beamte und Dutzende Demonstranten verletzt.



Das Bundesfinanzministerium in Berlin kündigte an, die Hälfte der Entschädigungszahlungen für die Opfer zu übernehmen. Ziel sei es, den Betroffenen schnell zu helfen.