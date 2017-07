Nach den Krawallen beim G20-Gipfel hat Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz die Bürger der Stadt um Entschuldigung gebeten und eine umfassende Untersuchung angekündigt.

Heute wisse man, dass die Sicherheitsvorkehrungen nicht ausreichend gewesen seien, sagte der SPD-Politiker in einer Regierungserklärung. Die erlebte Gewalt mache ihn fassungslos und wütend. Er sei froh, dass niemand ums Leben kommen sei. Zugleich dankte Scholz den Polizisten für ihren Einsatz. Bei den Ausschreitungen rund um das Gipfeltreffen waren fast 500 Beamte verletzt worden. In der Debatte griff der Hamburger SPD-Fraktionschef Dressel die Linke scharf an und nannte sie den parlamentarischen Arm des Schwarzen Blocks. Sein CDU-Kollege Trepoll warf Scholz Versagen vor und forderte ihn erneut zum Rücktritt auf.