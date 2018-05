Bundesfinanzminister Scholz hat die Aussagen des designierten italienischen Regierungschefs Conte positiv bewertet.

Es sei ein gutes Zeichen, dass sich Conte sehr proeuropäisch geäußert habe und in Europa vereinbarte Regeln einhalten wolle, sagte Scholz beim Treffen der Finanzminister der Eurozone in Brüssel. Alle wüssten, dass die Zukunft jedes einzelnen Landes von einer seriösen Politik abhänge und vom Vertrauen in seine Regierung, meinte Scholz.



Conte hat inzwischen erste Gespräche über die Zusammenstellung seines Kabinetts geführt. Er soll an der Spitze einer Regierung aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega stehen. Die beiden europakritischen Parteien wollen die Sparpolitik beenden und planen Steuersenkungen sowie massive zusätzliche Sozialausgaben.

