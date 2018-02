In der SPD ist nach Darstellung des kommissarischen Parteivorsitzenden Scholz noch keine Entscheidung über ihre Ministerriege in einer neuen großen Koalition gefallen. Zunächst stehe die Abstimmung der über 460.000 SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag an, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister im ZDF.

Sollte die Basis zustimmen, werde man die Frage, wer ins Kabinett gehe, miteinander diskutieren und entscheiden. Scholz selbst wird als Kandidat für das Finanzressort gehandelt. Insgesamt sind sechs Ministerien für die SPD vorgesehen. Die Partei-Führung will laut Scholz auf einer Klausurtagung Anfang März einen Erneuerungsprozess einleiten. Ein solcher sowie neue Stärke könnten auch in einer Regierungszeit gelingen.



Im April soll Fraktionschefin Nahles auf einem Sonderparteitag zur Parteivorsitzenden gewählt werden.

