Schottland Parlament protestiert mit Abstimmung gegen Brexit

Die schottische Fahne in London (picture alliance / dpa / Hannah Mckay)

Das schottische Regionalparlament hat in einer symbolischen Abstimmung gegen das Brexit-Gesetz der britischen Regierung protestiert.

Mit 90 gegen 34 Stimmen brachten die Abgeordneten ihre Ablehnung gegen das Gesetz zum Ausdruck, das der britischen Premierministerin May die Vollmacht geben soll, den EU-Austritt des Landes einzuleiten. Die schottische Regierung hatte zu der Abstimmung aufgerufen, obwohl diese keine rechtliche Relevanz hat. Die Mehrheit der Schotten hatte sich beim Brexit-Referendum im vergangenen Jahr gegen einen EU-Austritt Großbritanniens ausgesprochen.



Das britische Unterhaus in London stimmt morgen endgültig über den Gesetzentwurf ab. Dann geht er ins Oberhaus, wo er am 7. März verabschiedet werden soll.