Das schottische Parlament hat einer neuen Volksabstimmung über die Loslösung von Großbritannien zugestimmt.

Für das Referendum votierten in Edinburgh 69 Abgeordnete; 59 stimmten dagegen. Damit hat die schottische Regierungschefin Sturgeon das Mandat für Verhandlungen mit London. Sie will ihre Landsleute zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 über die Unabhängigkeit abstimmen lassen - also noch vor dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Dies lehnt die britische Premierministerin May ab, deren Zustimmung für ein neues Referendum erforderlich ist. Anlass für die Volksabstimmung ist Mays harter Brexit-Kurs. Schottland will zumindest im europäischen Binnenmarkt bleiben. May lehnt einen solchen Sonderweg ab. Erst im Jahr 2014 hatte es in Schottland ein Referendum über die Unabhängigkeit gegeben. Damals hatten sich rund 55 Prozent der Wähler dagegen ausgesprochen.