Das schottische Parlament hat einer neuen Volksabstimmung über die Loslösung von Großbritannien zugestimmt.

Für das Referendum votierten am Abend in Edinburgh 69 Abgeordnete; 59 stimmten dagegen. Die schottische Regierungschefin Sturgeon will ihre Landsleute zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 über die Unabhängigkeit abstimmen lassen - also noch vor dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Die britische Regierung lehnte dies unmittelbar nach dem Votum des Parlaments in einer Erklärung ab. Für ein neues Referendum ist die Zustimmung der britischen Premierministerin May erforderlich. Diese unterzeichnete am späten Abend in der Downing Street den Brexit-Antrag. Er soll heute per Schreiben in Brüssel eingehen. Bei dem britischen Referendum über den Brexit im vergangenen Juni hatte eine Mehrheit der Schotten dagegen gestimmt. Eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Schottlands hatte es bereits 2014 gegeben, damals hatte eine knappe Mehrheit für den Verbleib im Vereinigten Königreich votiert.