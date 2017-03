Das schottische Parlament stimmt heute über ein neues Unabhängigkeitsreferendum ab.

Die Vorlage kann mit einer deutlichen Mehrheit in der Volksvertretung in Edinburgh rechnen. Sie ermächtigt Ministerpräsidentin Sturgeon, bei der britischen Regierung eine Volksabstimmung über eine Trennung von Großbritannien zu beantragen. Hintergrund ist der Streit über den harten Brexit-Kurs Londons. Schottland, das mehrheitlich gegen den Brexit stimmte, will zumindest im Binnenmarkt bleiben. Die britische Premierministerin May lehnt einen solchen Sonderweg ab. - Sturgeon möchte das Referendum spätestens Anfang 2019 - also noch vor Vollzug des Brexits - abhalten. Bei der ersten Volksabstimmung 2014 hatte sich eine Mehrheit der Schotten gegen die Unabhängigkeit ausgesprochen.