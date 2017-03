Die Briten wollen die EU verlassen, die Schotten die Union mit Großbritannien. Der Satz ist nicht ganz richtig. 52 Prozent der Briten haben für den Austritt aus der EU gestimmt, bei den Schotten steht ein zweiter Urnengang noch bevor. Sie haben aber das Recht dazu, denn die Ausgangslage hat sich in der Tat deutlich verändert mit der Entscheidung für den Brexit.

Theresa May und viele andere in London sind der Meinung, die Schotten hätten ihre Chance gehabt. Nicola Sturgeon habe selbst damals davon gesprochen, das Unabhängigkeitsreferendum sei eine Gelegenheit, die es nur einmal im Leben gäbe. Aber die Befürworter des Brexit reden selbst so viel von Unabhängigkeit, davon dass sie selbst die Kontrolle wollen statt der EU. Wenn man selbst so viel Wert auf Eigenständigkeit und Souveränität legt wie die 52 Prozent der Briten, dann gilt dieses Selbstbestimmungsrecht auch für die Schotten.

Vorwurf der "Tunnelvision"

Die Züge fahren damit jetzt gleich auf zwei Gleisen in die falsche Richtung. Der eine ab Westminster Richtung Vergangenheit, der andere ab Edinburgh in Richtung Kleinstaaterei. Diejenigen aber, die fröhlich vom ersten Zug winken, sollten sich nicht über die auf dem anderen Zug aufregen. Theresa May wirft Nicola Sturgeon eine "Tunnelvision" vor. Warum ist das eine kleinkariert und engstirnig, das andere aber Ausdruck höchsten staatsmännischen Weitblicks?

Es wird dieses Referendum wohl auch geben, hinter den Kulissen tobt nicht mehr der Streit um das "ob", sondern um das "wann". Theresa May will, wenn es denn schon sein muss, dass die Schotten erst nach Austritt Großbritanniens aus der EU zur Wahlurne gehen. Nicola Sturgeon möchte das vorher. Letzten Endes lautete die Alternative für sie: jetzt oder nie.

Das Manöver der Ersten Ministerin Schottlands ist riskant, sie geht jetzt aufs Ganze. Die Engländer hatten das Selbstbewusstsein, "ja" zum Brexit zu sagen trotz aller Ungewissheiten. Die Schotten fühlten sich schwach und haben sich beim ersten Mal folglich nicht getraut. Würden sie es sich jetzt trauen? Die Umfragen sind gespalten bei 50:50 im Moment. Nur wenn die Angst der Schotten vor dem Brexit größer ist als vor der Unabhängigkeit, werden sie sich für Letzteres entscheiden.

Theresa May hat die besseren Karten

Die besseren Karten hat aber Theresa May, die britische Premierministerin. Sie hat es in der Hand, einen Kompromiss mit der EU zu finden, der die Konsequenzen des Brexit möglichst gering hält. Aber in Großbritannien wächst die Sorge, dass es diesen Kompromiss mit der EU nicht geben wird. Dann fällt der Brexit nicht aus, sondern Großbritannien verlässt dann ohne einen Deal die EU.

Das wäre das Szenario, dass die Schotten aus der Union mit England treiben würde. Die Verhandlungen mit der EU werden denkbar schwierig. Dass jetzt Schottlands Regierung eine zweite Front aufgemacht hat, ist für Theresa May jedenfalls keine gute Nachricht.

Friedbert Meurer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Friedbert Meurer, Jahrgang 1959, studierte Germanistik und Geschichte in Mainz und Bielefeld mit dem Abschluss Lehramt für Gymnasien. 1986/87 gehörte er zum Gründungsteam des Privatradios RPR in Koblenz und volontierte dann 1988/89 beim Deutschlandfunk. 1995 bis 1999 arbeitete Meurer als Parlamentsreporter in Bonn mit dem Schwerpunkt Außenpolitik. Bis 2015 war er Ressortleiter Zeitfunk und moderierte u. a. "Informationen am Morgen". Seit August 2015 ist er Korrespondent von Deutschlandradio in London.