Die schottische Regierungschefin Sturgeon strebt wegen des Brexits ein neues Unabhängigkeitsreferendum an.

Sie werde das Parlament in der kommenden Woche um eine entsprechende Entscheidung bitten, sagte Sturgeon in Edinburgh. Schottland müsse aktiv Schritte gehen, um seine Interessen zu schützen. Das Referendum könnte Ende 2018 oder Anfang 2019 abgehalten werden.



Die schottischen Bürger hatten in einer ersten Volksabtsimmung 2014 eine Unabhängigkeit von Großbritannien abgelehnt.