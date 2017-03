Schottlands Regierungschefin Sturgeon hat ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien in Aussicht gestellt.

Eine weitere Abstimmung nach Beginn der Brexit-Verhandlungen der britischen Regierung wäre vernünftig, sagte Sturgeon dem Rundfunksender BBC. Als möglichen Termin nannte sie Herbst 2018. Die britische Premierministerin May wies den Vorstoß als Ablenkungsmanöver zurück. Vor dem letzten schottischen Referendum im Jahr 2014 hätten beide Seiten zugesagt, das Ergebnis zu respektieren, und dies sollten sie auch tun, erklärte Mays Sprecher in London. Die Debatte um eine Loslösung Schottlands vom Vereinigten Königreich hatte sich nach dem Brexit-Referendum vom vergangenen Juni wieder verstärkt. Das britische Unterhaus setzt seine Beratungen über den geplanten Ausstieg aus der Europäischen Union am Montag fort.