Die schottische Regierungschefin Sturgeon hat sich erneut für ein Unabhängigkeitsreferendum ausgesprochen.

Auf dem Parteitag der schottischen Nationalisten in Aberdeen warf Sturgeon der britischen Premierministerin May vor, mit ihrer Verweigerungshaltung dem Königreich einen irreparablen Schaden zuzufügen. Sollte May einen Beschluss des schottischen Parlaments zum Referendum ignorieren, könnte daran die respektvolle Partnerschaft unter Gleichen zerbrechen, warnte Sturgeon. Es wird erwartet, dass das schottische Parlament Sturgeon am Mittwoch bevollmächtigen wird, eine neue Volksabstimmung anzusetzen. May hatte einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum Schottlands vor dem Austritt ihres Landes aus der EU eine Absage erteilt.