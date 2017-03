Schottland hat offiziell in London den Antrag auf die Abhaltung eines erneuten Unabhängigkeitsreferendums eingereicht.

Das gab die Regierung in Edinburgh bekannt. Das Referendum über die Loslösung von Großbritannien soll spätestens im Frühjahr 2019 stattfinden. Damit das Ergebnis rechtsverbindlich ist, muss die britische Regierung zustimmen. Premierministerin May lehnt dies ab. Erst am Montag hatte May auch mit Blick auf die Brexit-Verhandlungen erklärt, es sei jetzt nicht der richtige Moment für eine solche Befragung.