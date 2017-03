Als Reaktion auf den mutmaßlichen Anschlag in London hat das schottische Regionalparlament in Edinburgh seine Debatte über ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum abgebrochen.

Zudem seien die Sicherheitsmaßnahmen verschärft worden, heißt es in einer Erklärung. Die Bundesregierung erklärte sich solidarisch mit dem Vereinigten Königreich. Regierungssprecher Seibert teilte über Twitter mit, in Gedanken sei man bei den britischen Freunden.



Die Attacke in London ereignete sich am Jahrestag der Brüsseler Terroranschläge, an die heute in der belgischen Hauptstadt erinnert wurde. Damals wurden 32 Menschen getötet, mehr als 300 weitere wurden verletzt. Zu der Tat bekannte sich die Terrormiliz IS.