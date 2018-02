In Schottland haben rund 30.000 Menschen eine Petition unterzeichnet, mit der sie den Bau eines weiteren Golfplatzes von Donald Trump verhindern wollen.

Das von seinen Söhnen geführte Unternehmen plant eine dritte Anlage in der Nähe von Aberdeen. Dort hatte der Immobilienunternehmer bereits 2012 einen Golfplatz gebaut. Anwohner warfen Trump vor, sich nicht an sein Versprechen gehalten zu haben, Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. Das Unternehmen selbst wies die Anschuldigungen zurück. Die Tourismusbranche habe von dem Projekt profitiert, heißt es. Nach Angaben eines Ratsmitgliedes kommt die Petition der Gegner zu spät, weil die Frist für Einsprüche abgelaufen sei. Allerdings könnten neue Argumente im Planungsverfahren berücksichtigen werden.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.