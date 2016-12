Schreckensvideo des IS Bilder zeigen angeblich Verbrennung türkischer Soldaten

Das Bild zeigt eine Flagge des IS mit den typischen Symbolen. (dpa / picture-alliance / Str)

Die Terrormiliz IS hat ein Video veröffentlicht, das die Verbrennung zweier türkischer Soldaten zeigen soll.

Die Aufnahmen wurden auf dschihadistischen Webseiten veröffentlicht. Zu sehen sind zwei uniformierte Männer, die aus einem Käfig herausgetrieben und dann bei lebendigem Leib in Flammen gesetzt werden. Im November hatte die türkische Armee mitgeteilt, sie habe den Kontakt zu zwei ihrer Soldaten in Syrien verloren. Später erklärte das IS-Sprachrohr Amaq, sie seien von der Miliz entführt worden.



Ankara führt seit Ende August zusammen mit syrischen Rebellen eine Offensive gegen den IS im Norden Syriens. Daneben geht das türkische Militär dort auch gegen kurdische Milizen vor.