Der Schriftsteller und Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, Kermani, hat einen Neuanfang für Europa gefordert.

Die Gründerväter der Europäischen Union hätten Visionen gehabt und über Europa hinaus gedacht, sagte Kermani im Deutschlandfunk. Auch heute brauche es einen wirklichen Aufbruch. Derzeit funktioniere EU auf vielen Gebieten nicht. Als Beispiel nannte er die Flüchtlings-, die Außen- und Sicherheitspolitik. Es gebe zwar eine gemeinsame Währung, aber keine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Kermani prangerte auch nationalstaatliche Egoismen an. Europa werde funktionsuntüchtig gemacht, indem sich Mitgliedsländer gegenseitig blockierten.



Die EU-Staats- und Regierungschefs feiern heute in Rom die Unterzeichnung der Römischen Verträge. Mit ihnen wurde vor 60 Jahren der Grundstein für die Europäische Union gelegt. Bei dem Treffen soll eine Erklärung verabschiedet werden mit Ideen, wie sich die EU nach dem geplanten Austritt der Briten weiterentwickeln soll. Im Gespräch ist unter anderem ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Der polnische Parlamentsabgeordnete Szynkowski bekräftigte das Nein seiner Regierung dazu. Er sagte im Deutschlandfunk, wenn die Europäer sich für das gemeinsame Projekt verantwortlich fühlten, müssten sie es auch gemeinsam gestalten.



Bundeskanzlerin Merkel forderte ihrerseits mehr Engagement zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. Europa müsse hier eine gemeinsame Lösung finden, sagte sie dem italienischen Fernsehsender Rai.



Gewerkschaften und Arbeitgeber in Deutschland forderten, die europäische Idee wieder zu stärken und gegen Nationalisten und Rechtspopulisten vorzugehen. Der DGB-Vorsitzende Hoffmann und der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Kramer, schrieben in einem gemeinsamen Beitrag für die "Bild"-Zeitung, man dürfe sich nicht von denen verführen lassen, die das geeinte Europa zerstören wollten.