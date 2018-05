Nach den tödlichen Schüssen im belgischen Lüttich sind die Hintergründe sowie der genaue Tathergang noch unklar.

Nach jüngsten Angaben der Staatsanwaltschaft griff der Täter am Vormittag zwei Polizistinnen an, entwendete ihre Dienstwaffen und erschoss sie sowie einen jungen Mann, der in einem geparkten Fahrzeug saß. Anschließend nahm er in einer nahe gelegenen Schule eine Geisel, bevor er von einer Spezialeinheit der Polizei erschossen wurde. Das Motiv des Angreifers ist noch unklar. Nach Medienberichten soll der Mann erst tags zuvor aus der Haft entlassen worden sein. Er sei der Polizei als kriminell und gewaltbereit, jedoch nicht als radikalisiert bekannt gewesen. Belgiens Premierminister Michel nannte den Angriff einen Akt der feigen und blinden Gewalt. Auch Frankreichs Präsident Macron sprach von einer schrecklichen Attacke.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.