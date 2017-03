Beim Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften können ab sofort auch Muslime und andere Nicht-Christen Schützenkönig werden.

Das beschloss der katholisch geprägte Verband bei seiner Bundesvertreter-Versammlung in Leverkusen mit großer Mehrheit. Zuletzt hatte es in dem Dachverband Streit um einen muslimischen Schützenkönig im westfälischen Werl gegeben. Die Bruderschaften strichen auch eine bisherige Regelung, wonach homosexuelle Schützenkönige bei offiziellen Auftritten nicht von ihrem Lebenspartner begleitet werden dürfen. Künftig ist dies erlaubt. Der Verband hat rund 400.000 Mitglieder in etwa 1.300 Ortsvereinen.