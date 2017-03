Beim Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften können ab sofort auch Muslime und andere Nicht-Christen sowie Homosexuelle Schützenkönig werden.

Das beschloss der christlich geprägte Verband bei seiner Bundesvertreter-Versammlung in Leverkusen mit großer Mehrheit. In den letzten Jahren hatte es in den Bruderschaften wiederholt Streit um Schützenkönige gegeben, die dieses Amt laut Satzung nicht hätten bekleiden dürfen. So gab es einen muslimischen Schützenkönig im westfälischen Werl und einen homosexuellen in Münster. Der Verband hat rund 400.000 Mitglieder in etwa 1.300 Ortsvereinen.