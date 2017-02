Schuldenkrise ESM-Chef Regling sieht Griechenland auf gutem Weg

Der Chef des Euro-Rettungsschirms, Klaus Regling. (dpa / picture-alliance / Valda Kalnina)

Der Chef des Euro-Rettungsfonds, Regling, erwartet, dass das hochverschuldete Griechenland ab Mitte 2018 kein neues Kreditprogramm mehr benötigt.

Wenn die kommenden 18 Monate gut genutzt würden, sei er zuversichtlich, dass Griechenland auf eigenen Beinen stehen und sich selbst Geld am Markt besorgen könne, sagte Regling der "Süddeutschen Zeitung". Der ESM-Chef verwies auf Fortschritte bei der Senkung des griechischen Haushaltsdefizits. Zu Beginn der Krise vor sieben Jahren habe es 15,6 Prozent der Wirtschaftsleistung betragen. Inzwischen liege es bei einem Prozent.



Im Gegenzug für Reformen erhält Griechenland seit Jahren Kredite internationaler Geldgeber. Der Internationale Währungsfonds lehnt eine Beteiligung am derzeit laufenden dritten Programm bisher ab. Das ist ein Thema beim Treffen von IWF-Chefin Lagarde mit Bundeskanzlerin Merkel heute Nachmittag in Berlin.



Die Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Wagenknecht, plädierte für den Ausstieg Griechenlands aus dem Euro. Eine wirtschaftliche Erholung - Zitat - "jenseits dieses Korsetts" sei vermutlich leichter, sagte sie der "Rheinischen Post".