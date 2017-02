Schulen Gewerkschaftschef: "So kann Inklusion nicht gelingen"

In dieser Klasse lernen Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam (dpa picture-alliance / Armin Weigel)

Der Gewerkschafts-Verband Bildung und Erziehung - VBE - sieht erhebliche Mängel bei der Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen an Regelschulen.

Inklusion werde zwar von Politik und Gesellschaft stark befürwortet, wenn Schulen aber die nötigen Konsequenzen einforderten, würden sie von der Politik im Stich gelassen, sagte der VBE-Vorsitzende Beckmann im Deutschlandfunk. Die Politik habe es sich zu einfach gemacht. Sie habe die UNO-Behindertenrechtskonvention ratifiziert, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was das für den Schulalltag bedeute. Beckmann führte aus, Regelschullehrer seien zumeist alleine in der Klasse, auch wenn Kinder mit Behinderungen unter den Schülern seien. Nur manchmal erhielten sie zwei, drei Stunden pro Woche Unterstützung durch Sozialpädagogen. So könne Inklusion nicht gelingen, führte der Gewerkschaftschef aus.



Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des VBE stellt die Umsetzung von Inklusion und Integration für ein Drittel aller Lehrer das größte Problem in ihrem Beruf dar. Ein Viertel benannte den Lehrermangel, jeweils 15 Prozent den Zustand des Schulgebäudes und die Eltern der Schüler als Problem. Fast 2.000 Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen wurden befragt.