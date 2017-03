Der kanadische Bezirk Toronto will keine Schüler mehr auf Klassenfahrten in die USA schicken.

Die Schulbehörde, zuständig für das Gebiet um die größte kanadische Stadt, zeigte sich besorgt über die Migrationspolitik in den USA und mögliche Auswirkungen auf Schüler. Dabei könnte es sich dem US-Sender CNN zufolge auch um Jugendliche handeln, die in Kanada leben, aber aus einem der sechs Länder stammen, die von Donald Trumps Einreisedekret betroffen sind.



In einer Erklärung schrieb der Direktor der Behörde, John Malloy, angesichts der "Unsicherheiten", die mit den neuen Einreisebeschränkungen einhergingen: "Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Schüler nicht in eine Situation gebracht werden dürfen, in der sie an der Grenze eventuell nicht ins Land gelassen werden."



Die fast 600 Schulen mit insgesamt rund 250.000 Schülern dürfen keine neuen Reisen in die USA planen. 24 bereits fertig organisierte und bezahlte Klassenfahrten ins Nachbarland sollen der Schulbehörde zufolge stattfinden. Sollten jedoch einzelne Schüler an der Grenze abgewiesen werden, werde die gesamte Gruppe die Reise abbrechen und nach Toronto zurückkehren.



Dasselbe gelte, falls das Einreisedekret vollends in Kraft treten sollte. Gerichte in Maryland und Hawaii hatten das überarbeitete Einreiseverbot vor rund einer Woche ausgesetzt. Damit können Staatsbürger aus Iran, Irak, Libyen, Somalia, Suden und Jemen - sechs überwiegend muslimisch geprägten Ländern - weiter in die Vereinigten Staaten einreisen, auch wenn die Anordnung des US-Präsidenten eigentlich das Gegenteil vorsieht.