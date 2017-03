Schulleiterkongress Trotz Stress mit Spaß bei der Arbeit

Integration von Flüchtlingen in den Unterricht, das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, Prävention vor falscher Ernährung und zu wenig Sport: Schulen stehen vor vielen Herausforderungen. Was man tun kann und wie man trotzdem nicht den Spaß an der Arbeit verliert, darum ging es beim Deutschen Schulleiterkongress in Düsseldorf.

Von Vivien Leue