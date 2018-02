Der nach dem Schulmassaker im US-Bundesstaat Florida Festgenommene hat ein detailliertes Geständnis abgelegt.

Laut Gerichtsunterlagen sagte der 19jährige aus, mit einem Uber-Taxi zum Tatort gefahren zu sein. Anschließend habe er das Schulgelände mit einem Schnellfeuergewehr betreten und auf Anwesende geschossen, die er in den Gängen und auf dem Gelände gesehen habe. Waffe und Ausrüstung habe er schließlich weggeworfen, um sich unter die Menschen zu mischen, die aus der Schule flohen. Die Polizei nahm ihn später nach dem Besuch eines Schnellrestaurants fest. Er wurde inzwischen wegen Mordes angeklagt. Bei dem Massaker waren 17 Menschen erschossen und zahlreiche weitere verletzt worden.



US-Präsident Trump kündigte an, die Sicherheit an Schulen solle erhöht werden. Wie das genau geschehen soll, ließ er offen. Auch zu Forderungen der oppositionellen Demokraten nach schärferen Waffengesetzen äußerte sich Trump nicht.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.