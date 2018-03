Aus Protest gegen die Waffengewalt an Schulen in den USA haben Aktivisten 7.000 Paar Schuhe vor dem Kapitol in der Hauptstadt Washington abgestellt.

Die Schuhe vor dem Sitz des Parlaments sollen an alle Schüler erinnern, die seit 2012 bei Amokläufen gestorben sind. Damals erschoss im US-Bundesstaat Connecticut ein 20-Jähriger an einer Grundschule 26 Schüler und Schulmitarbeiter.



Seit dem jüngsten Amoklauf Mitte Februar in Florida wird in den USA intensiv über die Waffengesetze debattiert. In der Stadt Parkland hatte ein19-jähriger Ex-Schüler 17 Menschen erschossen. Überlebende werben seither für strengere Regeln. Florida hatte daraufhin das Mindestalter für Waffenkäufe auf 21 Jahre erhöht. US-Präsident Trump hingegen schlug die Ausbildung von Lehrern und Schulmitarbeitern an der Waffe vor. Entgegen seinen früheren Äußerungen taucht die Anhebung des Mindestalters in einem Entwurf des Weißen Hauses nicht mehr auf.

