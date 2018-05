Schulmassaker in Texas

Nach dem Amoklauf an einer Schule im US-Bundesstaat Texas mit zehn Toten ist der mutmaßliche Täter des Mordes angeklagt worden.

Der 17-jährige Schüler wurde einem Richter vorgeführt; zuvor war er von Ermittlern verhört worden. Nach Polizeiangaben hatte er gestern in der "Santa Fe High School" um sich geschossen und neun Schüler sowie einen Lehrer getötet.



Er benutzte bei dem Amoklauf zwei Waffen seines Vaters. Zehn Menschen wurden verletzt, darunter zwei Polizisten. Der Jugendliche trug zudem Sprengsätze bei sich, die nach seiner Festnahme auf dem Schulgelände gefunden wurden. Er galt nach Aussagen von Mitschülern als Außenseiter und soll öfters drangsaliert worden sein.



US-Präsident Trump kondolierte den Angehörigen der Toten und erklärte, es müsse künftig sichergestellt werden, dass Schusswaffen nicht in die Hände von Menschen gerieten, die eine Bedrohung darstellten. Überlebende Schüler des Amoklaufs vom Februar in der US-Stadt Parkland mit 17 Toten riefen Trump im Internet auf, endlich für strengere Waffengesetze zu sorgen.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.