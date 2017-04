Der Dortmunder Bildungsforscher Wilfried Bos - einer der "Väter" der G8-Reform - hat die Rücknahme des sogenannten Turbo-Abis in Bayern scharf kritisiert.

Bos sagte im Deutschlandfunk, mit der Entscheidung beuge sich die Politik dem Willen einiger Eltern, die kampagnenfähig seien und das Thema groß in die Presse gebracht hätten. Dies sei eine bedenkliche Entwicklung. Nach Ansicht des Forschers ist fraglich, ob diese Position auch der Mehrheit in der Lehrer- und Elternschaft insgesamt entspricht.



Wissenschaftlich gebe es nicht ausreichend abgesicherte Ergebnisse, die für eine Rückkehr zu neun statt acht Schuljahren bis zum Abitur sprächen. Auch deute empirisch nichts darauf hin, dass die Umstellung auf G8 zu einem Anstieg von Burnout und Überlastung bei den Schülern geführt habe, betonte Bos. Zudem zeige ein internationaler Vergleich, dass es sehr wohl gelingen könne, junge Menschen in acht Jahren reif für das Studium zu machen. Dies sei in fast allen Ländern der Welt die Regel, sagte Bos. Der Direktor des Instituts für Schulentwicklungsforschung an der Technischen Universität Dortmund hatte mit seinen Studien maßgeblich zur Einführung des Turbo-Abis beigetragen.