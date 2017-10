Der Verband Bildung und Erziehung sieht die Bestrebungen der nordrhein-westfälischen Landerregierung zur Überprüfung des Englisch-Unterrichts an Grundschulen kritisch.

Es gebe dringendere Probleme, sagte der Bundesvorsitzende Beckmann dem Deutschlandfunk. Vor allem sei eine vernünftige Personalausstattung nötig. Der Gewerkschaftschef führte aus, der Einstieg in den Englischunterricht in der ersten Klasse sei richtig. Es gehe nicht darum, dass die Kinder fix und fertig Englisch schreiben könnten, wenn sie am Gymnasium ankämen. Es gehe darum, dass sie Freude an der Sprache entwickelten. Der schulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Ott, sagte, in einer globalisierten Welt sei es vollkommen in Ordnung, sehr früh Englisch zu lernen. Ob die Lehrpläne in Ordnung angepasst werden müssten, könne man sich durchaus anschauen.



Nach immer wieder aufkeimender Kritik am Englisch-Unterricht an Grundschulen will die Schulministerin Gebauer die Rahmenbedingungen überprüfen lassen. Zu klären sei, ob es Probleme bei der Umsetzung der Lehrpläne gebe und ob diese überhaupt noch zielführend genug seien, erläuterte die FDP-Politikerin. Es solle auch untersucht werden, ob sich die Erwartungen erfüllten, die man 2003 in den frühen Start mit dem Englischunterricht in der Primarstufe gesetzt habe.



