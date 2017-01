Probleme beim Vokabelpauken, eine Sechs in der letzten Bio-Arbeit, die Bruchrechnung will partout nicht gelingen: Die Sorgen von Schülern können vielschichtig sein. Und Nachhilfeanbieter versprechen schnelle Lösungen. Dabei sollten Eltern Kurzschlussreaktionen vermeiden, empfiehlt Ferdinand Horbat, Vizechef des Berliner Philologenverbandes:



"Auch der Schüler oder die Schülerin kann ja erst mal fragen: Wo sind meine Defizite? Wie kann ich an dieser Stelle dies verbessern? Was muss ich machen? Und es gehört eigentlich zu den regulären Aufgaben eines Lehrers oder einer Lehrerin, an dieser Stelle auch diese Hilfestellung zu geben."



Eltern sollten zunächst an der Schule das Gespräch suchen, rät Horbat, der selbst 40 Jahre lang als Lehrer gearbeitet hat. Oftmals gibt es kostenlose, unkomplizierte schulische Lösungen – meist vor oder nach dem regulären Unterricht. Vielleicht hilft ja auch schon das gemeinsame Lernen mit Mitschülern.



Geklärt werden solle dabei auch die Frage: Warum kommt ein Schüler nicht mit?



"Das heißt: Wenn ein Schüler überfordert ist, hilft jede Nachhilfe gar nichts. In anderen Fällen gibt es Situationen, nehmen wir eine Krankheit. Da kann man natürlich über solche begleitenden Dinge – Nachhilfe – kann man ja reden, wie man das gestalten kann."



Größere Erfolge durch individuelle Betreuung

Ähnlich sieht es Horbat bei eigentlich guten Schülern, die in einem Fach Probleme haben. Hier kann eine Nachhilfe ein probates Mittel sein, urteilt auch Carolin Semmler von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Sie rät in solchen Fällen aber nicht unbedingt sofort zum professionellen Nachhilfeanbieter.



"Oft ist es tatsächlich so, dass so private Einzelnachhilfe effektiver ist als so ein zusätzlicher Nachhilfeunterricht an so einem großen Institut. Ist zum einen auch billiger in vielen Fällen und durch so eine individuelle Betreuung werden auch oftmals größere Erfolge erzielt."

Passende Nachhilfelehrer können Schüler aus höheren Klassen oder Studenten sein. Mit engeren Familienmitgliedern funktioniert das Lernen dagegen seltener. Hier ist die Geduld meist begrenzt, ein Impuls von außen ist deshalb meist besser.



Wer sich am Ende doch für ein großes Institut entscheidet, sollte zunächst eine Probestunde vereinbaren, rät die Verbraucherschützerin. Sie warnt zudem vor Fallstricken im Vertrag.



"Zum Beispiel darf ein Institut nicht einseitig – also ohne Absprache – einfach Termine verlegen. Dann darf zum Beispiel nicht sich vorbehalten werden, Gruppen einfach aufzulösen oder umzustrukturieren - wenn jetzt eine Mindestschülerzahl nicht erreicht wird. Dann geht es um Ausfallzeiten – also da zum Beispiel die Klausel, die besagt, dass Terminänderungen vorbehalten werden in den Sommerferien einfach so."



Ein ähnliches Leistungsniveau und eine kleine Gruppengröße

Allesamt Klauseln, die Eltern nicht akzeptieren sollten! Rechnen müssen sie laut Carolin Semmler mit Kosten zwischen 100 und 150 Euro pro Monat. Darin sollten wöchentlich zwei Unterrichtsstunden enthalten sein. Wichtig ist außerdem, dass das Leistungsniveau ähnlich ist und die Gruppe nicht allzu groß.



"Je kleiner, desto besser! Wir sagen immer: Es wäre gut, wenn es nicht mehr als fünf Schülerinnen und Schüler sind, um eben so den individuellen Zugang noch zu gewährleisten."



Zusätzlich empfiehlt sie, den Vertrag maximal ein Jahr laufen zu lassen. Denn: Nachhilfe sollte nie eine Dauerlösung sein. Ex-Lehrer Ferdinand Horbat pflichtet

bei.



"Schüler brauchen auch Freiräume. Wenn ein Schüler nicht andere Dinge macht, sondern nur Schule, wird die Schule zum Stress, wird die Schule zum Trauma."